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حوادث

وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:07 م
وفد الاعلاميين الافارقة
وفد الاعلاميين الافارقة
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مصطفى الرماح
استقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى (قطاع الإعلام والعلاقات ، وأكاديمية الشرطة) وفدًا من الإعلاميين الأفارقة.  

وتفقد الإعلاميون الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات ، واستمعوا إلى شرح حول المهام التى يضطلع بها القطاع ، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة ، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية ، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجال مختلف المجالات.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التى تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية ، وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم فى الاستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة فى شتى مجالات العمل الأمنى، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية .
  
كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
وزارة الداخلية تستقبل وفدا من الإعلاميين الأفارقة .. صور
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