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رياضة

عين على المنافس .. 9 معلومات عن الدحيل القطري أول محطات الأهلي في مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:14 م
المعز علي مهاجم الدحيل
المعز علي مهاجم الدحيل
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إسماعيل محمود
سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأوقعت قرعة الدور الثاني" دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة  الدحيل القطري

وتقام مباراة فريقي الأهلي والدحيل في الرابع من شهر فبراير المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف في افتتاح منافسات البطولة

وفي هذا التقرير، نستعرض كل ما يريد القارئ معرفته عن فريق الدحيل

الدحيل يشارك في البطولة بصفته مستضيف البطولة، فالبطولة تقام على قطر وهو يشارك في البطولة بعد تتويجه ببطولة الدوري القطري الموسم الماضي.

الدحيل نادي حديث العهد، فالنادي تم تأسيسه عام 2009 فقط، ويشارك في تلك البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

هذا الموسم

الفريق لا يمر بأفضل فتراته هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 27 نقطة، متأخرًا عن السد صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة كاملة، وبات قريبًا من خسارة الدوري بشكل رسمي لصالحه.

الفريق لعب 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويخوض مباراة في الوقت الحالي أمام فريق قطر، ومتأخر أمامه بهدف نظيف.

الفريق يعاني دفاعيًا بشكل كبير، فالفريق دخل في مرماه 21 هدفًا، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى في 3 مباريات فقط هذا الموسم، لذا فأن الجانب الهجومي سيواجه مهمة ليست صعبة أمام دفاعات الدحيل وحارس مرماهم صلاح زكريا موسى

الفريق أيضًا عانى من رحيل عدد كبير من النجوم، على رأسهم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي رحل عن الفريق الصيف الماضي، وانضم رسميًا لصفوف ميلان.

 التونسي يوسف المساكني اقترب بشكل كبير من الرحيل عن الدحيل، وكذلك المغربي مهدي بنعطية الذي بات قريبًا من الانتقال لـ بارما الإيطالي

ما يميز الدحيل بشكل أكيد هو خط الهجوم،  بقيادة القطري المعز علي، هداف كأس أمم آسيا 2019، بالإضافة إلى آخر التدعيمات، الكيني أولينجا القادم كاشيو ريسول الياباني.

يدرب الفريق الفرنسي من أصول جزائرية، صبري لموشي، بدلًا من المغربي المقال مؤخرًا وليد الركراكي.

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