مبروك يا زملكاوية .. خالد الغندور يحتفل بتصدر الزمالك للدوري

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على فوز الفريق الأبيض على فريق الجونة وتصدره ترتيب الدوري المصري الممتاز.









وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلا " الزمالك يتصدر الدوري منفردا مبروك يا زملكاوية".





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا هامًا على الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.





بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمى أبو جبل من أجل إحراز الهدف الأول، وتمكن لاعبو الزمالك من التصدي لكافة الهجمات والعودة سريعا وإحراز هدف التقدم في الدقيقة "10"، من عمر اللقاء .





وفي الدقيقة "10"، تمكن يوسف أوباما من إحراز الهدف الأول في شباك الجونة من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بكل سهولة.





وأشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ليوسف أوباما لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف على أقدام محمد نجيب.





وفي الدقيقة "21"، تمكن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من الانفراد بحارس مرمى الجونة ليقوم بتسديد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس إسلام طارق ببراعة على مرماه.





وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغطا هجوميا من لاعبي الجونة من أجل إحراز هدف التعادل في شباك الزمالك.





وفي الدقيقة "54"، أهدر أشرف بن شرقي فرصة حقيقية من خلال انفراد تام بالمرمى ولكنه فضل تمرير الكرة إلى يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير سقط وحكم اللقاء لم يحتسب شيء.





وأجرى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك، التبديل الأول أمام الجونة بخروج المغربى أشرف بن شرقى ونزول مصطفى محمد فى الدقيقة 63 من عمر المباراة





وفي الدقيقة "81" أجري جايمي باتشيكو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول عبد الله جمعة وتواجد فرجاني ساسي بدلا من يوسف أوباما.



