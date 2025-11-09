السينما تستعد لعودة قوية مع فيلم «هيروشيما» بطولة أحمد السقا ومي عمر

تستعد السينما المصرية لعمل جديد يجمع بين النجمين أحمد السقا ومي عمر في بطولة فيلم "هيروشيما"، المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يشكل فيلم "هيروشيما" عودة قوية للأفلام ذات الطابع الدرامي الممزوج بالإثارة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه كل من السقا ومي عمر في أعمالهما السابقة.

لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل القصة أو موعد طرح الفيلم في دور العرض، إلا أن مصادر قريبة من فريق العمل أكدت أن التحضيرات دخلت مراحلها النهائية تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا.

وكان أحدث أفلام الفنان أحمد السقا هو فيلم "أحمد وأحمد" الذي طرح في دور العرض السينمائية مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويشارك في فيلم "هيروشيما" إلى جانب أحمد السقا نخبة من الممثلين، وهم: ياسمين رئيس، ناهد السباعي، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، شيرين رضا، باسم سمرة، وعلاء مرسي.

يأتي الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال.