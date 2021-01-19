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رياضة

الأهلي يفوز على « أبها » بثلاثية ويصعد للمركز الثالث في الدوري السعودي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:23 م
عمر السومة
عمر السومة
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إسماعيل محمود
فاز أهلي جدة على نظيره أبها، بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

افتتح السوري عمر السومة التسجيل لـ أهلي جدة في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أبها.

السومة ضاعف من تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة عشر، بعدما انفرد بمرمى أبها من منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 98، أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الثالث لـ أهلي جدة، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 26 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أبها عند 20 نقطة في المركز الثامن.
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