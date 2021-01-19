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أخبار العالم

رئيس الحكومة التونسية يعلق على الاحتجاجات ويوجه دعوة للمتظاهرين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:33 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية
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قسم الخارجي
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الاقتصادية في تونس متأزمة جراء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعرب عن تفهمه لمطالب المتظاهرين وغضبهم في الشارع، مؤكدًا "نطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات"، وذلك في كلمة له. 

وأضاف "سنعمل خلال الأيام المقبلة على وضع إطار لإيصال مطالبكم". 

ودعا المشيشي المتظاهرين إلى عدم تسلل الفوضويين وعدم الانسياق وراء التجييش والاعتداء على الممتلكات العامة. 

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها مدن تونسية، ما تسبب في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين. 

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