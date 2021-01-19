ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل لـ لبنان بشأن التعليم عن بعد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:30 م
علم لبنان
علم لبنان
Advertisements
شيماء مصطفى
قررت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، العمل بنظام التعليم عن بعد حتى 15 فبراير المقبل.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور طارق المجذوب، القرار رقم 13 لسنة2021 المتعلق بتنظيم التعليم عن بعد حتى 15 فبراير في المدارس والثانويات الرسمية و الخاصة والمدارس الرسمية التي تعتمد دوام بعد الظهر لتعليم الطلبة غير اللبنانيين.

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا بلبنان، وإعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و61 حالة وفاة.

وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 260 ألف و315.

فيما زادت حالات الوفاة إلى 2020 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 1690 إصابة جديدة و11 وفاة

لبنان تعود للفتح التدريجي غدا.. والصحة تسجل 1266 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا

لبنان يسجل 11 وفاة و1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قبل بداية 2021.. لبنان يسجّل رقما "مُرعبا" في إصابات كورونا

وسط إعلان الإغلاق التام.. ارتفاع قياسي في عدد إصابات كورونا بـ لبنان

رقم صادم.. تسجيل أعلي معدل وفيات منذ بداية جائحة كورونا فى لبنان

ترشيحاتنا

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

أحمد سليمان يعلق على تأجيل انتخابات اتحاد الكرة

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

سميرة عبد العزيز: سبب غريب وراء صداقتي بـ فاتن حمامة

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب