بسبب تفشي كورونا.. قرار عاجل لـ لبنان بشأن التعليم عن بعد

قررت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، العمل بنظام التعليم عن بعد حتى 15 فبراير المقبل.





ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور طارق المجذوب، القرار رقم 13 لسنة2021 المتعلق بتنظيم التعليم عن بعد حتى 15 فبراير في المدارس والثانويات الرسمية و الخاصة والمدارس الرسمية التي تعتمد دوام بعد الظهر لتعليم الطلبة غير اللبنانيين.





يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا بلبنان، وإعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء.





وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و61 حالة وفاة.





وقالت الصحة اللبنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 255,956 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1959 حالة وفاة، وفقًا لشبكة "إل.بي.سي" اللبنانية.





وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى 260 ألف و315.





فيما زادت حالات الوفاة إلى 2020 بعد تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير الماضي.