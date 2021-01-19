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حوادث

ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية بهيئة قضايا الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:14 م
هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة
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جودت عيد
 عقد نادى مستشارى قضايا الدولة ورشة عمل لعدد من المستشارين والعاملين بها  حول التطوير المؤسسى والتحول الرقمى في إطار إستراتيجية مصر الرقمية. 

وقال المستشار يسري مدني وكيل هيئة قضايا الدولة أن ورشة العمل تأت في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى قضايا الدولة والعاملين بها، تنفيذًا لبرتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات. 

واضاف أن الورشة تستهدف  نشر مفاهيم التحول الرقمي والتمكين الرقمي، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات، كما تعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة في بناء مصر الرقمية التى لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي. 



ومن جانبها أكدت  المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات في محاضرتها حول التطوير الموسسى والتحول الرقمى،  أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءًا من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها. 

واستعرضت في كلمتها   أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا مبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري. 


شارك في اللقاء المستشار شحته غانم المشرف العام على الشئون المالية والإدارية بهيئة قضايا الدولة، 
والمستشار يسرى مدنى وكيل الهيئة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية والتدريب، 
وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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