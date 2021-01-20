ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود محيي الدين: هناك انكماش عالمي تراوح بين 3 و4% بسبب كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:35 ص
جائحة فيروس كورونا
جائحة فيروس كورونا
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن هناك انكماشًا اقتصاديًا عالميًا تراوح بين 3 و4% بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب فى مشكلات اقتصادية فى الكثير من الدول.

وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه يجب تفادي أزمة المديونية الخاصة ببعض الدول بعد جائحة فيروس كورونا. 

ولفت إلى أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، ولذلك نطالب بالاهتمام بعملية التصدير فى مصر، وأوضح أنه تم الإعلان أن هناك استهداف 100 مليار دولار للتصدير، سيقوم بعمل نقلة نوعية فى الاقتصاد.

وأشار إلى أن مصر ارتفعت فى تصدير الموالح والبرتقال فى العام الماضي، ولذلك نطالب فى الاستمرار فى ذلك.

وأوضح، أن جميع التوقعات تشير إلى تعافى الاقتصاد عالميًا خلال 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دول العالم تفضل الموالح المصرية.. احتلت المركز الأول في التصدير عالميا.. زراعة البرلمان: الفضل يرجع لجودة المنتجات الزراعية المصرية وسعرها المناسب

ضمن أفضل علماء العالم.. عبد الناصر سنجاب: لم أغفل عن البحث العلمي طوال حياتي.. 396 عالما مصريا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية.. وقدمت 105 أبحاث دولية

صندوق النقد الدولي: توزيع نسب من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا.. فيديو

محمود محيي الدين: يجب على المؤسسات الدولية منع تحول مشاكل الديون لأزمات أو كوارث.. فيديو

صندوق النقد: الدين المصري وصل لمؤشرات جيدة رغم الظروف الحالية.. فيديو

محمود محيي الدين: إشادة من خبراء صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري .. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | احتلال صدارة الدوري .. وسبب استبدال بن شرقي أمام الجونة

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

الصحة: ارتفاع طفيف لحالات الإصابة والوفاة بـ فيروس كورونا

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

بـ إطلالة جذابة.. نيرمين الفقي تبهر جمهورها.. شاهد

ميدو يضع لـ موسيماني خطة عبور الأهلي لـ الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

Advertisements

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

تامر أمين يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.. تفاصيل

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

وزير خارجية بايدن يكشف موقفه من الحوثيين ونقل السفارة الأمريكية من القدس

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة تحبس الأنفاس.. الجليد يبتلع متزلجًا أثناء تصوير نفسه.. فيديو

شاهد.. جيلي تكشف عن تصميم أكبر سيارة كروس أوفر

لأول مرة.. ظهور أودي RS E-Tron GT الكهربائية أثناء شحنها