محمود محيي الدين: هناك انكماش عالمي تراوح بين 3 و4% بسبب كورونا

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن هناك انكماشًا اقتصاديًا عالميًا تراوح بين 3 و4% بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب فى مشكلات اقتصادية فى الكثير من الدول.





وأضاف المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولي خلال حوارها ببرنامج "مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه يجب تفادي أزمة المديونية الخاصة ببعض الدول بعد جائحة فيروس كورونا.





ولفت إلى أن خير وسيلة للدفاع الهجوم، ولذلك نطالب بالاهتمام بعملية التصدير فى مصر، وأوضح أنه تم الإعلان أن هناك استهداف 100 مليار دولار للتصدير، سيقوم بعمل نقلة نوعية فى الاقتصاد.





وأشار إلى أن مصر ارتفعت فى تصدير الموالح والبرتقال فى العام الماضي، ولذلك نطالب فى الاستمرار فى ذلك.





وأوضح، أن جميع التوقعات تشير إلى تعافى الاقتصاد عالميًا خلال 2021.