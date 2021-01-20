حكم الصلاة في القطار والطائرة والسفينة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الصلاة في القطار وفي السفينة وفي الطائرة، بشرط إتمام الأركان.





وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه ينبغي الصلاة قائما إذا كانت الصلاة من الصلوات المفروضة، وكذلك يجب استقبال القبلة في هذه الوسائل.





حكم الصلاة في السيارة لضيق الوقت





قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء فرقوا في بيان حكم جواز الصلاة في السيارة من عدمه بين النافلة والفريضة.





وأضاف " عبد السميع " في إجابته عن سؤال " هل يجوز الصلاة في السيارة دون معرفة اتجاه القبلة؟ "، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " إن الصلاة في السيارة جائزة إذا كانت نافلة فقط وعلى المصلي أن يجتهد في معرفة اتجاه القبلة.



