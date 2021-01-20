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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء 20 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1   

فولهام × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1     

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافى × هويسكا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × سيلتا فيجو – العاشرة مساء

فياريال × غرناطة – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3     

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزى × أتالانتا – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4       

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شالكه × كولن – السابعة والنصف مساء

لايبزيج × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء

فرايبورج × اينتراخت فرانكفورت – التاسعة والنصف مساء

أوجسبورج × بايرن ميونخ – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2

أرمينيا بيليفيلد × شتوتجارت - التاسعة والنصف مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × لانس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

 

كأس السوبر الإيطالى

يوفنتوس × نابولى – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

 

كأس ملك إسبانيا

ديبورتيفو ألكويانو × ريال مدريد – العاشرة مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

ضمك × الباطن – الثالثة إلا خمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD  

الهلال × التعاون – الخامسة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD  

النصر × الوحدة – السابعة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD   

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