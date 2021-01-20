مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × مانشستر يونايتد – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافى × هويسكا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس × سيلتا فيجو – العاشرة مساء
فياريال × غرناطة – العاشرة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزى × أتالانتا – الرابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شالكه × كولن – السابعة والنصف مساء
لايبزيج × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء
فرايبورج × اينتراخت فرانكفورت – التاسعة والنصف مساء
أوجسبورج × بايرن ميونخ – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 2
أرمينيا بيليفيلد × شتوتجارت - التاسعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا × لانس – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
كأس السوبر الإيطالى
يوفنتوس × نابولى – العاشرة مساء – على قناة KSA Sports 1 HD
كأس ملك إسبانيا
ديبورتيفو ألكويانو × ريال مدريد – العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
ضمك × الباطن – الثالثة إلا خمس دقائق عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD
الهلال × التعاون – الخامسة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD
النصر × الوحدة – السابعة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD