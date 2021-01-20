ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:31 ص
ثعبان
ثعبان
Advertisements
عزة عاطف
كانت سيدة بريطانية على وشك تناول عشائها، لكنها دخلت في حالة من الذعر، بعد أن اكتشفت ثعبانًا على طاولة الطعام، كان قد انزلق من فتحة في جدار مطبخها.

المرأة التي تدعى «هايلي ماكجريجور» كانت تطبخ داخل منزلها في هولبروكس عندما تفاجأت بالثعبان أمامها على طاولة الطعام.

ومن شدة الصدمة توقفت هايلي عما كانت تفعله واتصلت بزوجها لتتأكد من أنها لا تتخيل وجود ثعبان، فلم تعرف كيف تتصرف.

وأخبرت هايلي صحيفة كوفنتري لايف "كنت أتناول العشاء للتو.. ونظرت لأعلى وكان هناك ثعبان يتدلى من فتحة المطبخ في الحائط، ونزل على طاولة العشاء.

وأكملت: "ذهبت لأوقظ زوجي من شدة الرعب، دخل وأكد لي أنه بالفعل ثعبان، وصرخ في ذعر، ثم ضحك، لكنني كنت مرعوبة".

ووضع زوجها الثعبان في صندوق، وفي ذلك الوقت بحثت هايلي في جوجل عن "ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا في منزلك".
Advertisements
Advertisements

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

هل تم الاعتداء على محمد رمضان في الشارع؟.. مصدر مقرب يكشف الحقيقة

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

الحكم بالسجن عامين على «سارة الطباخ» بسبب محمد الشرنوبي.. تفاصيل الأزمة

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

صورة مجند شرطة يحمي طفلاً من الأمطار في مباراة كرة قدم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أبرزها عند الجماع.. تعرف على 6 أوقات يستحب الوضوء لها

أخبار الفن| حقيقة الاعتداء على محمد رمضان.. بشرى تهاجم برلمانياً دفاعاً عن الفن.. شبيهة زبيدة ثروت ترد على التنمر عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

شاهد.. أول ظهور لـ جيلي إمجراند GS الجديدة

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو