للانتقام من زوجته.. تفاصيل جديدة في واقعة تعرية أب لطفلته الرضيعة

تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأب تجرد من مشاعر الأبوة من قرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة لأب تجرد من مشاعر الأبوة من قرية بانوب التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية ، وقام بخلع ملابس ابنته الرضيعة التى لم يتخط عمرها عاما وتركها فى الشارع وسط البرد.





فيما جاء في الفيديو محاولات زوجته بمساعدة الأهالى فى إنقاذ الطفلة منه وسط صراخ من الأم، حيث تبين أن الأب يدعى "رمضان. ح"، الشهير برمضان أبو الشحم، ٣٨ عاما ويعمل فى صيانة وصناعة المخابز اللبنانية، من أبناء قرية بانوب، التابعة لمركز نبروة، بمحافظة الدقهلية.





وأكد عدد من الأهالى أنه قام بخلع ملابس رضيعته بالكامل، وتركها في الشارع في الصقيع، وسط منعه للأهالي من إنقاذ الطفلة، وذلك للانتقام من زوجته لخلافات أسرية بينهما.





ويتحفظ موقع صدى البلد ، على نشر مقطع الفيديو لما يتضمنه من مشاهد تشكل عنف ضد الأطفال وتثير مشاعر الأسرة المصرية.



