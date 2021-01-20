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رياضة

اليوم.. مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مباراة المقاصة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى مسحة طبية اليوم، الأربعاء، للاطمئنان على سلامة الجهاز الفني واللاعبين، وذلك قبل 72 ساعة على مباراة المقاصة.


ومن المقرر إقامة مباراة الاتحاد والمقاصة يوم السبت القادم بعد قرارات اللجنة الثلاثية بالرجوع للمسحات الطبية بدلا من الرابيد تيست لعدم تأكد الجهاز الطبي من نتيجتها بعد تأجيل مباراة الفريق بالأسبوع الثامن أمام إنبي بسبب اكتشاف 11 إصابة لفيروس كورونا بالفريق السكندري.


ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية، بملعبه بسموحة، تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق.


يأتي ذلك في ظل غياب مجموعة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وهم: حسام عاشور ومحمود رزق وأحمد نبيل مانجا وروماريو ويليامز وأحمد راشد ورزاق سيسه، وذلك استعدادًا لمواجهة مصر للمقاصة، يوم 23 يناير الجاري بالقاهرة، عقب تأجيل مباراة إنبى إلى الأول من مارس المقبل.


ورغم الأمطار الغزيرة والبرد، إلا أن اللاعبين تسابقوا للتألق فى التدريبات لحجز مكان فى التشكيل الأساسي، وقام عمرو الأشلم، رئيس الجهاز الطبي، بمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتحديد بروتوكول العلاج الطبي الخاص بهم مع خضوعهم للعزل المنزلي.
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