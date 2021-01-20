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أخبار العالم

قبل ساعات من مغادرة منصبه.. ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:11 ص
ترامب يصدر عفوا
ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن البيت الأبيض في بيان مقتضب له، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، وذلك قبل ساعات من مغادرة منصبه رسميا.


وقال البيان إن "الرئيس ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين".


ومن بين الأشخاص الذين تم إصدار العفو بحقهم "ستيف بانون"، المستشار السابق بالبيت الأبيض، ومغنيي الراب ليل واين وكوداك بلاك، وعمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك، وإليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات لحملته الانتخابية والمتهم بالاحتيال.


وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن ترامب قال إنه بعد مداولات كثيرة قرر العفو عن بانون كأحد إجراءاته الأخيرة في منصبه.


واتهم ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، بـ"الاحتيال" على مئات آلاف المانحين ممن تبرعوا لحملة بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك، والتي جمعت نحو 25 مليون دولار.


وقبل قليل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول بالإدارة الأمريكية، قوله: "إن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم إصدار قرارات عفو احترازية عن نفسه أو عن أفراد أسرته".


وذكر المسئول الأمريكي، أن ترامب لن يعفو أيضا عن محاميه رودي جولياني، مثلما أفادت تقارير في وقت سابق.


ومن المقرر أن يتم تنصيب جو بايدن، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.


وستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.


وقد تم تعزيز الاحتياطات الأمنية بعد أن اقتحم مثيرو الشغب من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول هذا الشهر.

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