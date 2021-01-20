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أخبار العالم

ترامب انتهى.. روحاني يدعو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:44 ص
الرئيس الغيراني حسن
الرئيس الغيراني حسن روحاني
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أحمد محرم
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي، مؤكدًا أن سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران فشلت تماما.

وقال روحاني: إن "حياة ترامب السياسية انتهت والاتفاق النووي ما زال قائما والكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء إدراج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومسؤولين آخرين على لائحة العقوبات الإيرانية.

وبحسب قناة "العالم"، تشمل العقوبات الإيرانية كذلك وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، ومديرة وكالة الاستخبارات جينا هاسبل، إضافة إلى جون بولتون وبراين هوك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران إليوت أبرامز، ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن فرض عقوبات على كبار المسؤولين الأمريكيين لدورهم في الأنشطة الإرهابية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران.

وأضافت أن الشخصيات التي طالتها العقوبات ساهمت في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، واغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، ودعم أعمال إرهابية ضد إيران، وتمويل وتسليح وتدريب جماعات إرهابية معارضة، وفرضت حصارا على الشعب الإيراني حالت دون حصوله على الأدوية والغذاء والخدمات والمعدات الطبية.

إلى ذلك، قال مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمنصب وزير الخارجية انتوني بلنكن، إن بايدن ملتزم بأن لا تتحول ايران الى دولة نووية.

وأضاف في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي أن إيران ستكون اخطر في حال حصلت على سلاح نووي او أصبحت على اعتاب الحصول عليه.

وأكد أن  الاتفاق النووي كان ناجحا في وضع قيود على برنامجها النووي على المدى القصير، مشيرا إلى أنه في حال عادت ايران للالتزام بالاتفاق النووي سنعود نحن ايضا ولكننا سنستخدم ذلك لاتفاق أطول وأكثر شمولا.
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