ميتسوبيشي تستعد لطرح إيفولوشن EVOLUTION SUV

للبيع في بعض الأسواق آخر 2021، وستأتي بمحرك كهربائي على كل محور، مع حزمة بطارية بنطاق يبلغ 500 كم لكل شحنة، ويُحتمل حصولها على منصة CMF-EV الموجودة أيضًا في نيسان اريا.

ستعرض ميتسوبيشي ايفليوشن SUV للبيع في بعض الأسواق آخر 2021، وستأتي بمحرك كهربائي على كل محور، مع حزمة بطارية بنطاق يبلغ 500 كم لكل شحنة، ويُحتمل حصولها على منصة CMF-EV الموجودة أيضًا في نيسان اريا.

وظهر تصميم تخيلي للسيارة ميتسوبيشي ايفليوشن SUV التي جاءت بشكل عدواني وهجومي أكثر و مصابيح أمامية بنفس التصميم بشكل سهم يشير إلى الداخل عند الشبكة وتتميز بزجاج أمامي شديد الانحراف.



إلى أن النسخة الإنتاجية من

وأشارت بعض التقارير إلى أن النسخة الإنتاجية من ميتسوبيشي ايفليوشن SUV الاختبارية سيُكشف عنها للمرة الأولى خلال العام الجاري 2021.

تتمسك شركة ميتسوبيشي بتسمية السيارة الجديدة E-Evolution، لإحياء لقب إيفولوشن الشهير من ميتسوبيشي التي لاقت نجاحا باهرا طوال الفترة الماضية وتصدرها السباقات العالمية.

السيارة

ميتسوبيشي ايفليوشن SUV

بها أبواب عكسية، وسقف عائم يمنحها مظهرًا مستقبليًا،

أما من الداخل، ستُصبح النسخة الإنتاجية أكثر تقليدية أيضًا مقارنة بالسيارة الاختبارية.