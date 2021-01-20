ميتسوبيشي تستعد لطرح إيفولوشن EVOLUTION SUV

تتطلع شركة ميتسوبيشي حاليا لتصنيع سيارات بأداء عالٍ، خصوصا أن موديلاتها الحالية خالية من أي سيارة عالية الأداء، لذلك تتطلع شركة ميتسوبيشي اليابانية إلى الكشف عن نسخة إنتاجية جديدة من evolution من طراز suv، وهذا الطراز هو المهيمن على أسواق السيارات العالمية لما يتميز به من مساحات داخلية واسعة وارتفاع عن الأرض.
ستعرض ميتسوبيشي ايفليوشن SUV للبيع في بعض الأسواق آخر 2021، وستأتي بمحرك كهربائي على كل محور، مع حزمة بطارية بنطاق يبلغ 500 كم لكل شحنة، ويُحتمل حصولها على منصة CMF-EV الموجودة أيضًا في نيسان اريا.
وظهر تصميم تخيلي للسيارة ميتسوبيشي ايفليوشن SUV التي جاءت بشكل عدواني وهجومي أكثر ومصابيح أمامية بنفس التصميم بشكل سهم يشير إلى الداخل عند الشبكة وتتميز بزجاج أمامي شديد الانحراف.
مقصورة ميتسوبيشي ايفليوشن SUV معززة بوسائل الراحة الحديثة والتقنيات المتقدمة مثل أجهزة القياس الرقمية ونظام ترفيهي كبير مع شاشة منفصلة لنظام HVAC.
وأشارت بعض التقارير إلى أن النسخة الإنتاجية من ميتسوبيشي ايفليوشن SUV الاختبارية سيُكشف عنها للمرة الأولى خلال العام الجاري 2021.
تتمسك شركة ميتسوبيشي بتسمية السيارة الجديدة E-Evolution، لإحياء لقب إيفولوشن الشهير من ميتسوبيشي التي لاقت نجاحا باهرا طوال الفترة الماضية وتصدرها السباقات العالمية.
السيارة ميتسوبيشي ايفليوشن SUV بها أبواب عكسية، وسقف عائم يمنحها مظهرًا مستقبليًا، أما من الداخل، ستُصبح النسخة الإنتاجية أكثر تقليدية أيضًا مقارنة بالسيارة الاختبارية.