مفاجأة.. صفقة تبادلية كبيرة بين إنتر وأرسنال

اقترب الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان، من الرحيل في ظل عدم تأقلمه في إيطاليا، وسط أنباء تفيد برغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي.









وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يدرس عقد صفقة تبادلية مع آرسنال، ينتقل بموجبها إريكسن للجانرز، مقابل حصول الفريق الإيطالي على خدمات الأوروجواياني لوكاس توريرا.









ويلعب توريرا حاليا في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث انتقل إلى الروخيبلانكوس في الصيف الماضي، عقب انتقال الغاني توماس بارتي إلى آرسنال.









وأوضحت الصحيفة، أن الدافع الأول لتلك الفكرة، أن إنتر بحاجة إلى التعاقد مع بديل جيد يدعم مارسيلو بروزوفيتش، لذلك يحظى توريرا بقبول كبير لسابق خبرته مع أجواء الدوري الإيطالي حيث لعب سابقا لسامبدوريا.







