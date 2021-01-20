ضبط الأب المتهم بتعرية طفلته والتعدى عليها بإحدى قرى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية برئاسة الرائد محمد على رئيس مباحث المركز من ضبط اب قام بتعرية طفلته الرضيعة بقرية بانوب بمركز نبروه.





وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من ا أمال بسيونى محمد 31 عاما ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية متتالية ونشرت فيديو قام بتصوير الواقعه ومدى قسوة الأب.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى رمضان ح ح ٤٠ عاما حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بالقرية وتم اقتياده إلى مركز شرطة نبروه.



