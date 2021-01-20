بطول 10 أمتار ..عائلة تعثر على ثعبان ضخم في حديقة بالقرب من منزلهم .. شاهد

قد يكون الأمر غريبا بعض الشىء و لكن بالنسبة لعائلة تسكن بالقرب من حديقة تبعد أمتار من غابات استراليا فإنه يبدو أمرا عاديا أن يدخل ثعبان المنزل و يعيش بالقرب منهم أيضا و لكن ثعبان بطول 10 أمتار فإنه شئ مرعب و ليس عاديا .





وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لثعبان بلغ طوله 10 أمتار عثرت عليه أسرة في الحديقة الخلفية للمنزل .





وظن أصحاب المنزل في البداية انه خرطوم طويل تركه احدهم في الحديقة، إلا ان أحد أفراد الأسرة عثر على رأس الثعبان قبل أن يغادروا المكان، و لاحظوا أنه حي و يحاول التحرك للوصول إلى المنزل .





هرعت الاسرة بسرعة لطلب المساعدة من الشرطة لنجدتهم من الثعبان، و لكن بعد حضور فريق من صائدي الثعابين لإنقاذهم إلا انهم اوضحوا انه برغم من ضخامة حجم الثعبان إلا أنه غير سام و يعتبر من الحيوانات الاليفة .