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منوعات

بطول 10 أمتار ..عائلة تعثر على ثعبان ضخم في حديقة بالقرب من منزلهم .. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
قد يكون الأمر غريبا بعض الشىء و لكن بالنسبة لعائلة تسكن بالقرب من حديقة تبعد أمتار من غابات استراليا فإنه يبدو أمرا عاديا أن يدخل ثعبان المنزل و يعيش بالقرب منهم أيضا  و لكن ثعبان بطول 10 أمتار فإنه شئ مرعب و ليس عاديا . 

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل"، فإن رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لثعبان بلغ طوله 10 أمتار عثرت عليه أسرة في الحديقة الخلفية للمنزل . 

وظن أصحاب المنزل في البداية انه خرطوم طويل تركه احدهم في الحديقة، إلا ان أحد أفراد الأسرة عثر على رأس الثعبان قبل أن يغادروا المكان، و لاحظوا أنه حي و يحاول التحرك للوصول إلى المنزل . 

هرعت الاسرة بسرعة لطلب المساعدة من الشرطة لنجدتهم من الثعبان، و لكن بعد حضور فريق من صائدي الثعابين لإنقاذهم إلا انهم اوضحوا انه برغم من ضخامة حجم الثعبان إلا أنه غير سام و يعتبر من الحيوانات الاليفة . 
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