بعد خلعه لملابس طفلته في الشارع.. طبيب نفسي يكشف السبب وراء أفعال الأب





وصرح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، لـ صدى البلد، أن الآونة الأخيرة لاقت العديد من الجرائم البشعة مما يرجع للعديد من العوامل، وأهمها نمط التنشئة الاجتماعية، والذى يعود إلى العنف الأسري مما يجعل الشخص مليء بالعنف، والذى يظهر على أطفاله في الكبر.





ويؤدي الغضب إلي العنف الأسري وعدم الانتماء لها، وارتبطت أيضًا العديد من جرائم العنف إلى عدم التعليم بشكل جيد، وممارسة الأنشطة المختلفة للتخلص من الطاقة السلبية، وفي الغالب يكون شخصية عدوانية لا يعتمد على التفكير فيلجأ للعنف.





وأضاف، أن بعض الأسباب البيئية يمكن أن تؤدي لـ العنف مثل الأزدحام الدائم، وعدم الشعور بالخصوصية مما ينتج عنه التوتر، والصوت العالي بشكل دائم مع الأطفال.





ومن أهم الأشياء التي أكد عليها الدكتور وليد هندي، هي تعاطي المخدرات، وعدم الشعور بالذات، والغيبوبة الحسية التي يقوم بها المتعاطي بفعل أشياء مريبة لا يدركها، والشعور بالتبلد مما يصل للقتل دون الشعور بأي شيء، وظهور الحوادث البشعة.





وتقوم بعض الأعمال الفنية بتقديم العنف بطرق مختلفة ومبتكرة، مما يفتح أفاق المجرمين والعديد من الأشخاص إلى التجربة، بجانب عدم الوعي، و انشغال الأهالي عن أطفالها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الشعور بالمسؤولية.





وأردف، أن العديد من الأشخاص يعانون من المشاكل النفسية مثل الوسواس القهري الذي يمكن أن يتحكم بهم بشكل مفرط، والتغلب على شعورهم، مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم، وقتل أطفالهم.

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديدا لأب يقوم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في الشارع، وأوضحت والدة الطفلة الرضيعة التى قام والدها بخلع ملابسها في الشارع، أنه قام بذلك انتقاما منها بسبب المشاكل الزوجية الدائمة بينهما.