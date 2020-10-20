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توك شو

وليد هندي: فكرة جلسات المشورة الأسرية قبل الزواج لن يتقبلها أحد.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
جلسات المشورة
جلسات المشورة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد الحديدى أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن جيل الشباب اليوم تختلف ثقافاتهم عن ثقافات أهلنا في السابق، مؤكدا أن مصدر المعلومات سابقا كان يعتمد فقط على التليفزيون المصري، أما اليوم، هناك وسائل تساعدنا على الانفتاح على العالم.

وأضاف الحديدي، خلال لقائه في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الاولي، ان مفهوم الزواج يختلف من شخص لآخر والهدف من الدورات التدريبية قبل الإقبال على الزواج؛ هو تصحيح بعض المفاهيم لدى المقبلين عليه، بغرض التواصل والتفاهم بين الزوجين .

ومن جهته، أوضح وليد هندي استشاري صحة نفسية، ان فكرة جلسات المشورة الاسرية قبل الزواج لن يتقبلها احد وهذا بسبب ان هذه الجلسات ستكون الزامية وهذا يعرض جميع المقبلين على الزواج للسخرية .

ونوه وليد هندي ، إلى أن هذا القانون لن يتم تطبيقه؛ لأن هناك الكثير من علامات الاستفهام عليه، والكثير من الملاحظات يجب توضيحها للناس؛ حتى لا يتسبب هذا القانون في الاحراج لمن يقبل على الزواج .

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