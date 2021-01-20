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حوادث

إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة الفيوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة الفيوم.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح طرفى عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية.

وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.
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