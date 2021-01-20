ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أطلقه البرلمان العربي.. تفاصيل المرصد العربي لحقوق الإنسان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:34 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
وافق مكتب البرلمان العربي على المقترح الذي تقدم به عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بشأن  إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان".



وحول طبيعة عمل المرصد وأهدافه،  أوضح رئيس البرلمان العربي أن المرصد يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، فضلًا عن إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على ادعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة، كما سيتولى المرصد دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها. 


وأضاف رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان. 


وعلى صعيد آخر، ناقش مكتب البرلمان العربي تطوير الدور الإعلامي للبرلمان العربي، كما ناقش الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالجلسة العامة القادمة للبرلمان العربي في شهر فبراير المقبل 2021م، وكذلك دعوة بعض الشخصيات السياسية في الوطن العربي للمشاركة في هذه الجلسة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل أبرز الحقوقين المصريين.. حافظ أبو سعدة تصدى لأكاذيب الإرهابية وتبنى قضية قبيلة الغفران القطرية

وصول جثمان حافظ أبوسعدة إلى مسجد حسين صدقى بالمعادي لتشييع الجنازة

فيديو .. البرلمان العربي يستعد لإطلاق جائزته بالقاهرة .. قريبًا

رئيس البرلمان العربي فى حوار خاص لـ صدى البلد.. إليكم أبرز ما جاء فيه

البرلمان العربي: قضايا حقوق الإنسان مسألة وطنية ولا يجب استخدامها كذريعة للتدخل في الدول العربية

الأولى من نوعها في تاريخه.. تفاصيل مبادرات البرلمان العربي ..اليوم

ترشيحاتنا

عباس أبو الحسن يعلق على أزمة التورتة الجنسية: تثيركم العورة وأنتم العوار

مشروب طبيعي مذيب للبلغم ومهدئ للسعال

مدرب الدحيل القطري يشيد بالأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس G80 2021 في السعودية بتقنيات جديدة لأول مرة عالميا.. صور

تنافس مرسيدس إس كلاس.. أودي تختبر السيارة الأفخم A8 هورش.. صور

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام