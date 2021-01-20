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محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع منفلوط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:55 م
محافظ أسيوط يقود
محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة بشوارع المحافظة
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الدورية واليومية بجميع القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة، خاصة حملات النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين ومقالب تجميع القمامة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرًا إلى أهمية تسوية الشوارع وإزالة القمامة والمخلفات والحفر والمطبات، خاصة أماكن التجمعات والطرق غير المرصوفة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية.


وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين مسئولي حي شرق وحي غرب والشرطة والمرافق والمرور لتنفيذ حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع الهام.


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وقال إن المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، ترأس حملة مكبرة للنظافة وإزالة القمامة والمخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة منفلوط وبمشاركة حسام محمدين، رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونوابه ومسئولي النظافة والإشغالات وباستخدام معدات الوحدة المحلية بمنفلوط كاللوادر والجليدر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة.


واستهدفت الحملة عددا من الشوارع والميادين، من بينها شارع جناين أيوب والشارع الجديد وقبلي البلد ومحيط مستشفى أبو النصر الخيري وشارع مجلس المدينة الجديد وشارع المستشفى المركزي وميدان القلعة وغيرها من الشوارع والميادين، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين.


وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف ومضاعفة حجم العمل فيما يتعلق بمنظومة النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل، على أن يتم جمع القمامة منها خلال ودريات على مدار اليوم حتى لا تحدث تراكمات على أن تسير أعمال تطوير وتجميل الميادين وتمهيد الطرق جنبًا إلى جنب مع حملات النظافة لإظهار المحافظة بالشكل الحضاري اللائق.
محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع منفلوط
محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع منفلوط
محافظ أسيوط: حملة مكبرة لإزالة القمامة من شوارع منفلوط
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