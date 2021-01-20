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أخبار العالم

في آخر كلماته من البيت الأبيض.. فيديو.. ترامب: قضيت 4 سنوات رائعة.. وآمل ألا يكون الوداع طويلا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:12 م
ترامب: قضيت 4 سنوات
ترامب: قضيت 4 سنوات رائعة وآمل ألا يكون الوداع طويلا
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دعاء أبوهشيمة
غادر دونالد ترامب البيت الأبيض في نهاية فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات، البيت الأبيض للمرة الاخيرة متجها إلى فلوريدا، حيث يستعد جو بايدن لحفل التنصيب ليحل محله كرئيس للولايات المتحدة. 

وفي كلمته الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، والذي ترك وراءه إرثًا من الفوضى والاضطراب وأمة منقسمة، في آخر كلماته قبل مغادرة البيت الأبيض للمرة الأخيرة إنه قضى 4 سنوات مميزة ورائعة حقق خلالها الكثير.

وأضاف ترامب أن ما تم تحقيقه كان مدهشا بكافة المعايير، مشيرا إلى أنه تم تحقيق أرقام قياسية في مجال الوظائف قبل جائحة كورونا.

وتابع قائلا: "لقد عملنا على إعادة بناء القوات المسلحة الأمريكية"، مضيفا "لدينا أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم وأسواق الأسهم حققت أرقاما جيدة رغم الجائحة".

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن الولايات المتحدة واجهت العديد من العقبات وتم تجاوزها، مشددا على أن الفيروس الصيني كان شيئا مروعا.

وتوجه ترامب بالشكر لمايك بنس وبعض العناصر في مجلس الشيوخ، معربا عن تمنياته ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.

وشدد ترامب على أنه ليس لديه أي خطط لحضور الحفل، الذي يؤمنه ما لا يقل عن 25 ألف جندي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة بعد أعمال شغب عنيفة في مبنى الكابيتول هيل في وقت سابق من هذا الشهر.

هذا وقد تم نقل جميع المستندات الخاصة به من البيت الأبيض بعد تجهيز المروحية الرئاسية وهبوطها في الحديقة الجنوبية، لانتهاء ولايته بتنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.

وكشفت مصادر في البنتاجون لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الدفاع الامريكية رفضت طلب ترامب بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم وقررت الاكتفاء بمراسم متواضعة نظرا للوضع الأمني ووباء كورونا.

وسوف يطير الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى فلوريدا مع انتهاء ولايته بتنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة رقم 46.

يؤدي اليوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة التنصيب الرئاسي جدول مراسم حفل التنصيب، حيث من المقرر أن يحضر بايدن قبل حفل التنصيب بثلاث ساعات قداسًا في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ 46 بصورة رسمية في الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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