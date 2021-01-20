بث مباشر.. استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم بثا مباشرا من الاستعدادات الأخيرة لمراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وساعات قليلة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.





ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.



