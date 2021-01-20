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توك شو

بث مباشر.. استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:25 م
اتنصيب بايدن
اتنصيب بايدن
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محمود محسن
حرصا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها وقرائها نقدم لكم بثا مباشرا من الاستعدادات الأخيرة لمراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وساعات قليلة وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، حيث ستبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن رجلا سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
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