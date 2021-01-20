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فن

ابويا وحمايا وصاحبى.. أحمد السقا يتمنى الشفاء لـ محمد الصغير من كورونا بدعاء طويل.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:53 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه الفنان أحمد السقا الدعم لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجته، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية. 

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها:"إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير يا رب تقوم ل حبايبك بالسلامة يا ابويا و حمايا و صاحبي"

وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا  

وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير  فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا،و تم حجزه في المستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا في غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته إكلينيكيا وهى شائعة سخيفة
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