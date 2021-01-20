ابويا وحمايا وصاحبى.. أحمد السقا يتمنى الشفاء لـ محمد الصغير من كورونا بدعاء طويل.. شاهد

وجه الفنان أحمد السقا الدعم لخبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجته، بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.
ونشر أحمد السقا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها:"إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير يا رب تقوم ل حبايبك بالسلامة يا ابويا و حمايا و صاحبي"
وكشف مصدر مقرب من خبير التجميل محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير وحما أحمد السقا تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا
وقال المصدر لـ "صدى البلد" : إن حالة محمد الصغير فى تدهور، وذلك بعد إصابته فيروس كورونا،و تم حجزه في المستشفى لتلقى العلاج.
وأضاف المصدر، أنه محجوز حاليا في غرفة العناية المركزة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ولا صحة لما يتردد بشأن وفاته إكلينيكيا وهى شائعة سخيفة