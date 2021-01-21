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تكنولوجيا

203.6 مليون مشترك على نيتفليكس بنهاية 2020

الخميس 21/يناير/2021 - 03:06 ص
نيتفليكس
نيتفليكس
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شيماء عبد المنعم
تخطت خدمة نيتفليكس Netflix، حاجز 203,6 مليون مشترك حول العالم، بعد أن حققت المنصة نموا مذهلا خلال النصف الأول من العام الماضي 2020.

وحسب موقع "theverge" التقني، أقرت شركة البث الرقمي نيتفليكس مع احتفالها بتجاوز 200 مليون مشترك، أن العام الحالي، لن يشهد الكثير من المشتركين كل ربع سنة بدءا من الربع الأول من العام الجاري 2021.

وأضافت نيتفليكس 8,5 مليون مشترك جديد في الربع الأخير من 2020، محققة رقما قياسيا جديدا قدره 37 مليون اشتراك مدفوع في عام 2020.

و تحذر نيتفليكس من انخفاض أرباحها إلى 6 ملايين دولار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة ب 15,8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، والذي تأثر بعمليات الإغلاق الأولية لفيروس كورونا 

كانت ارباح الربع الثالث من 2020 أقل من ممتازة من حيث إيرادات المشتركين، حيث حققت 2,2 مليون مقارنة ب 6 ملايين متوقعة، وتعد الزيادة الحالية في النمو  الذى حققته نيتفليكس تمت من خلال المحتوي الذي حقق جماهيرية كبيرة  مثل The queen cambit وEmily in Paris، بالإضافة للعروض الشعبية التي حققت عائدات قوية مثل The Crown.

وشاهد أكثر من 62 مليون أسرة مسلسل The queen Cambit   خلال الأسابيع الأربعة الأولى من صدوره مما يجعله ثاني أكثر المسلسلات المحدودة مشاهدة على نيتفليكس. 
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