ترامب ليس الأول.. 6 رؤساء قاطعوا حفل تنصيب رئيس أمريكا

انضم دونالد ترامب بعد تأكيد غيابه عن حفل تنصيب "بايدن" الرئيس الأمريكي الـ ٤٦، إلى قائمة تضم ٦ رؤساء سابقين انتهت ولايتهم ورفضوا حضور مراسم تسليم السلطة.





أبرز الرؤساء الذين لم يحضروا حفلات التنصيب عبر التاريخ الأمريكي كالآتي:





(١) فى عام ١٨٠١، تجاهل الرئيس الأمريكي الثاني "جون آدامز "حفل تنصيب خليفته "توماس جيفرسون"، وغادر البيت الأبيض فجر يوم التنصيب 4 مارس.





(٢) وفى عام ١٨٢٩، رفض جون كوينسي آدامز، حضور تنصيب" أندرو جاكسون".





(٣) في عام ١٨٤١، غاب الديمقراطي مارتن فان بورين عن حفل تنصيب وليام هنري هاريسون.





(٤) في 4 مارس ١٨٧٠، بقي أندرو جونسون في البيت الأبيض أثناء تنصيب خليفته يوليسيس غرانت الذي رفض مشاركة عربته معه للتوجه إلى مبنى الكابيتول.





(٥) فى ١٩٧٤ استقال ريتشارد نيكسون عن منصبه بسبب فضيحة التجسس المعروفة "ووترغيت "حين تجسس وكلاء سابقين بمكتب التحقيق الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزية على مكاتب الحزب الديموقراطي وتولى نائبه الرئاسة بعدها.



