ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يوم تنصيب بايدن.. إخلاء المحكمة العليا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:29 م
المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأنه تم إخلاء المحكمة الأمريكية العليا بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وأكد مسؤول مطلع، أن هناك تواجدًا متزايدًا للحرس الوطني حول المحكمة خلال الساعات الماضية.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوجه بايدن وزوجته جيل، منذ قليل، للمشاركة بقداس في كاتدرائية سانت ماثيوز قبيل حفل التنصيب.

وغادر بايدن وزوجته مقر الرؤساء المؤقت "بلير هاوس" الذي يقضي فيه كل رئيس أمريكي جديد ليلة ما قبل التنصيب، متوجهًا إلى الكنيسة ليكون رفقة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

يأتي ذلك وسط تأهب أمني غير مسبوق في العاصمة واشنطن لتأمين مراسم حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا.

من جانبه غادر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

ونشر بايدن، أول تغريدة له، بعد لحظات من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، العاصمة، قائلا: "إنه يوم جديد في أمريكا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البنتاجون يرفض طلبه الأخير.. ترامب يغادر البيت الأبيض في خيبة وانكسار

شاهد.. بايدن يبدأ ولايته الرئاسية بالصلاة في كنيسة سانت ماثيوز قبل حفل التنصيب

قبل خطاب الوداع.. ترامب يرفض نصائح مستشاريه لمدح بايدن

بايدن يغرد عقب لحظات من مغادرة ترامب واشنطن.. ماذا قال؟

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

نشطاء من حركة "حياة السود مهمة" يحتفلون في واشنطن برحيل ترامب

ترشيحاتنا

فوائد اللبان الدكر

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب تثير الجدل

تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

رسميا الزمالك يعير كريم بامبو لـ البنك الاهلي

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة