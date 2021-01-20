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أخبار العالم

رئيس عربي يخضع لجراحة عاجلة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:33 م
عملية جراحية
عملية جراحية
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محمود نوفل
كشفت مؤسسة  الرئاسة الجزائرية اليوم عن إجراء الرئيس عبد المجيد تبون لجراحة ناجحة في قدمه بمستشفى في ألمانيا.

وعبر صفحتها علي فيس بوك ذكرت الرئاسة الجزائرية  قائلة : أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم بألمانيا عملية جراحية في قدمه اليمنى كُللت بالنجاح.

وكانت وسائل إعلامية، قد أفادت بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عاد مجددا إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاج تعقد في قدمه، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا في وقت سابق، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية ، إن حالة تبون غير مستعجلة، وتم تأجيلها نظرا لإلتزامات رئيس البلاد.

كانت وسائل إعلام جزائرية ، أفادت في وقت سابق بأن تبون سيعود قريبا إلى ألمانيا للعلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى القدم إذا استدعى الأمر ذلك.

وكان الرئيس الجزائري عاد إلى البلاد في نهاية ديسمبر الماضي، بعد تلقيه العلاج من فيروس كورونا المستجد بأحد المستشفيات الألمانية.

وكان تبون (75 عاما) قد توجه جوا إلى ألمانيا هذا الشهر للعلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

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