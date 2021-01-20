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زين نصار: محمد عبد الوهاب مفكر موسيقي وليس مجرد مطرب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:42 م
زين نصار
زين نصار
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عادل نصار
كشف الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، تفاصيل حياته ونشأته.
 
وقال نصار في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، إن والدي صاحب تفسير القرأن الكريم الذي نشر في العالم باسم القوصي وتربيت في بيئة دينية، الأمر الذي أثر في كثير"، كما أنني ولدت في حي الحسين ثم انتقلت إلى حي السيدة ثم استقرينا في شبرا وتعلمت تعليما محترما. 

وتابع أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، أنه أحب الموسيقي منذ النشأة، مشيرا الى ان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهو مفكر موسيقي وليس مجرد مطرب ومحمد عبد الوهاب يقوم بتقديم ألحان وموسيقى جديدة في كل عمل يقدم على تنفيذه ".

وأكد الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، أنني بعدما حصلت على الثانوية العامة؛ التحقت بكلية التربية الموسيقية متابعا انه تخرجت بتقدير ممتاز في عام 1965".
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