ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

انتهاء الخلافات.. نصر محروس لـ بهاء سلطان: مبروك الرجوع لبيتك

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - محمد نبيل

فجر المنتج نصر محروس مفاجأة لمحبي الفنان بهاء سلطان، ونشر عدة صور معه عبر حسابه على "تويتر"، في دلالة على إنهاء الخلافات بينهما التى وصلت للمحاكم.


وكتب: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".


وكان المنتج نصر محروس، عبر عن عميق أسفه لأزمة المطرب بهاء سلطان، قائلا: "بهاء سلطان معطلني ومعطل نفسه".


وأشاد محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، بموهبة بهاء سلطان، قائلا: "موهبة محصلتش، وهو معطلني ومعطل نفسه، أنا اللي واقف حالي".


وأضاف محروس، أن عقده مع الفنان هو عقد اتفاق وليس احتكار وإن العقد شريعة المتعاقدين لإنتاج وبيع وتداول المصنفات الفنية، لافتًا إلى أن بهاء سلطان يغني في البرامج والأفراح والإعلانات ولا يمنح الشركة الموقع معها عقدا النسبة المتفق عليها وإنه حصل على 350 ألف جنيه نظير ظهوره في برنامج صاحبة السعادة الذين تقدمه الفنانة إسعاد يونس.


وأشار إلى توقيع بهاء سلطان عقدا مع شركة روتانا رغم استمرار الأزمة بينهما، مستطردا: "بهاء عايز يمشي يمشي بالمعروف أو يقعد بالمعروف".


وتابع أن مشكلته مع الفنان بهاء سلطان عمرها 4 سنوات، متابعًا: "بهاء اللي معطلني ومعطل نفسه.. مفيش أغنية اتعملت له إلا وكسرت الدنيا، ولو ماشيين عدل كان المفترض عاملين عدد أغاني أكتر من كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. ساندي تستعرض جمالها على إنستجرام

6 معلومات خاطئة لا تعلمها حول فيروس كورونا

طريقة عمل كبدة الفراخ بـ 3 وصفات لـ أشهر الطهاة