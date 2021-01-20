19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 463% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021).





تابعت "ارتفعت إيرادات النشاط إلى 267.86 مليون جنيه، مقابل 251.14 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق".





وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، صافي ربح بلغ 8.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



