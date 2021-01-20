19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية إحدى شركات قطاع الاعمال العام ، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 463% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021).
وقالت الشركة ، اليوم، إنها سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 18.81 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل ربح قدره 3.34 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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تابعت "ارتفعت إيرادات النشاط إلى 267.86 مليون جنيه، مقابل 251.14 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق".
وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، صافي ربح بلغ 8.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 136.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 114.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.