الرقابة المالية: 58.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2020

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وكشف عمران عن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققًا معدل زيادة قدره 75%.



وأوضح عمران أن شركات التمويل العقاري منحت لعملائها 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%، وترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا .



وأشار عمران، الى أن قيمة الأوراق المخصصة ارتفعت بنحو 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام، إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققًا معدل نمو سنويًا قدره 6.6% ، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق. وكشف عمران عن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 0.7 مليار جنيه مقارنة بـ 0.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق، محققًا معدل زيادة قدره 75%.وأوضح عمران أن شركات التمويل العقاري منحت لعملائها 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 31%، وترجع الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التمويل العقاري نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا .وأشار عمران، الى أن قيمة الأوراق المخصصة ارتفعت بنحو 4.2% خلال الربع الأول من عام 2020 ، وبالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بوجه عام، إلا أن نشاط التخصيم قد واصل الارتفاع محققًا معدل نمو سنويًا قدره 6.6% ، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

قال الدكتور محمد عمران ،رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عقود التأجير التمويلي حققت ارتفاعًا بلغ 19.7% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، بينما بلغت قيمة العقود 58.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 4.8%.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى السنوى الذى عقدته الهيئة اليوم الثلاثاء عبر تطبيق زووم لاستعراض حصاد 2020.ارجع عمران، الزيادة السنوية المحدودة مقارنة بالربع الأول إلى تباطؤ نشاط التأجير التمويل نتيجة لتأثر الأنشطة الاقتصادية بتداعيات جائحة كورونا.