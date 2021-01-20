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أخبار العالم

بـ 4332 إصابة.. لبنان تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات خلال 24 ساعة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:31 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 4332 إصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان 264647 حالة. 

وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في البلاد انه تم تسجيل 64 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 2084.

ولفتت الوزارة اللبنانية ان إصابات الفيروس خلال الساعات الماضية توزعت مابين 4332 محلية دون تسجيل أي إصابات في الوافدين. 

وأشارت الوزارة الي ان حالات الشفاء في البلاد من الفيروس المستجد بلغت 157202 بعد تسجيل 467 حالة تعاف خلال الساعات الماضية.
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