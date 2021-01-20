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أصل الحكاية

بـ الإفريقي والفارسي.. كيف يستعد الدحيل القطري للأهلي المصري؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:40 م
الدحيل القطري
الدحيل القطري
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أحمد سالم
باتت مواجهة الأهلي المصري والدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في قطر أبرز ما يستحوذ على اهتمامات الساحة الرياضية في الوقت الحالي، خاصة أن المواجهات العربية تحمل صبغة حماسية وندية تاريخية مع تقارب مستويات الفريقين.

الدحيل القطري المستضيف يشارك للمرة الأولى في البطولة آملا أن يتغلب على الأهلي ليواجه بايرن ميونخ، في لقاء تاريخي وحدث من الجيد أن تصبح فقط أحد طرفيه.

الدحيل أضعف من العام الفائت

لكن نادي الدحيل القطري يعاني خلال الفترة الأخيرة من عدة مشكلات حيث يحتل المركز الثاني متأخرا عن السد بفارق 11 نقطة وسط أزمات في خط دفاعه الذي استقبل خلال الموسم الحالي 21 هدفا.

ويعتبر الدحيل القطري بعيدا عن المنافسة خلال العام الحالي مع ابتعاد السد بالصدارة واقترابه من حسم لقب الدوري المحلي بقطر، وهو ما يؤكد أن نادي الدحيل ليس بقوة الأعوام السابقة.

لاعبون جدد 

استعد نادي الدحيل الفطري للأهلي بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين حيث أكد عدنان العلي، المدير التنفيذي في نادي الدحيل القطري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الدحيل ضم عدد من اللاعبين لتقوية الصفوف ومن بينهم المحترفين علي كريمي وميشيل اولونغا وهما إضافة هامة للفريق الذي يستعد لتمثيل الدولة في هذه البطولة الهامة.

ويعتبر علي كريمي من أبرز اللاعبين في آسيا حيث لعب لنادي آسبهان أصفهان الإيراني قبل أن ينتقل إلى نادي قطر القطري وتتم إعارته إلى نادي الدحيل القطري.

أما مايكل أولونغا الكيني القادم من الدوري الياباني فمعروف بغزارته التهديفية حيث حاز على لقب هداف الدوري الياباني ويمثل منتخب بلاده كينيا في المسابقات القارية، وهي الصفقة التي يعول عليها كثيرا نادي الدحيل لفك طلاسم الدفاعات الاهلاوية.

أخطر عناصر الدحيل القطري 

يضم الدحيل القطري في صفوفه عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم المعز علي مهاجم المنتخب القطري وهدافه البارز، إضافة إلى اللاعب أحمد ياسر المحمدي القادم من الدوري الإسباني وصاحب المهارات العالية، ومهدي بن عطية مدافع يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق، ويوسف المساكني اللاعب الدولي لمنتخب تونس.
    
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