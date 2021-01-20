هل يجوز المسح على الكم في الوضوء بسبب البرد الشديد؟ الإفتاء تجيب

حكم المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟ للوضوء أركان لا تصح إلا به ومنها غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ، فرضٌ من فروضِ الوضوء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» (سورة المائدة: 6).





وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين بالإضافة إلى مسح الرأس، من أركان الوضوء ولا يصح دونها.





وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «حكم المسح على الكُم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟»، أن بعض النساء يظن أن المسح على الأكمام قياسًا مثل المسح على الرأس أو على الخفين، ولكن هذا قياس خطأ، لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء، والاستثناء لا يُقاس عليه، لأنه خلاف الأصل، فلا يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين.





وأفاد بأنه لابد للمرأة أو الرجل أن أن يغسل اليدين إلى المرفقين، لأن هذا شرط لصحة الوضوء ومن ثم صحة الصلاة.









لفت الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالمسح على «الُكم» في الوضوء، لافتًا إلى أنه يوجد أحكام متعلقة بالمسح على الخفين والمسح على الجورب «الشراب»، و المسح على بعض الشعرات والتكملة على العمامة .



وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز المسح على الكم بدلا من غسل اليدين في الوضوء؟» أنه يجب على المتوضئ أن يغسل يديه إلى المرفقين بتشمير الملابس إليهما ومجاوزة الماء للمرفقين؛ حتى يسبغ الإنسان الوضوء.





المسح على الإيشارب "الحجاب" أثناء الوضوء

اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على غطاء الرأس -الإيشارب- إلى قولين، الأول يرى عدم جواز المسح عليه وحده، وحكموا على الوضوء إن هي فعلت بالبطلان، إلا أن يكون الخمار رقيقًا ينفذ الماء من خلاله وهذا ما عليه الجمهور.





الرأي الثاني فذهب الحنابلة إلى جواز المسح على غطاء الرأس وصحة الوضوء، وهو قول ابن حزم، حيث قال: وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو غير ذلك: أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة».





وأدلة أصحاب الثاني بجواز المسح على غطاء الرأس، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» رواه البخاري (205)، وبرواية أن السيدة أم سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَت تمسح على غمارها وَغَيْرُهَا تَفْعَلُهُ، وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا إلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.





وأفادت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، بأنه يجوز المسح أثناء الوضوء على غطاء الرأس إذا كان الأمر ضروريًا وكانت المرأة خارج منزلها ويصعب فك خمارها، وإن استطاعت أن تمسح من تحت -الإيشارب- بعض شعرها ولو 3 شعرات تقليدًا لمذهب الشافعية، الذي أجاز المسح على العمامة، بشرط أن يمسح جزءًا من الرأس، ويجوز لمن اضطرت لذلك أن تقلد رأي الحنابلة مطالبة بأن يكون الأمر للضرورة وليس العادة.



