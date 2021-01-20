شريهان أبو الحسن: 44% من حالات الزواج في مصر عن طريق الأهل

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن هناك دراسة أجريت في مركز البحوث الاجتماعية عام 2019، على عينة من المطلقين والمطلقات في مدة من سنة إلى خمس سنوات، كشفت عن أن 44% من حالات الزواج في مصر جرت من خلال تعارف الزوجين على بعضهما عن طريق الأهل.





وأضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديمها ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "ON E"، أن الدراسة أظهرت أن 24% من الأزواج تعارفوا من خلال العمل، و18% تعارفوا عن طريق الجيران، و14% تعارفوا عن طريق الأصدقاء.





وأشارت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إلى أن هناك 80% من العينة ذكروا أن المعيار الرئيسي في الاختيار هو الأخلاق والعائلة والنسب.





وأوضحت أن هناك أيضا 13% قالوا إن الحب هو المعيار الرئيسى، و32% منهم عاشوا فترة خطوبة 6 أشهر فقط وليس أكثر.





وأكدت الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن 50% من الزيجات في مصر تستمر فيها فترة الخطوبة أقل من سنة سواء كان عن حب أو صالونات.



