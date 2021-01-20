ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شريهان أبو الحسن: 44% من حالات الزواج في مصر عن طريق الأهل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:49 م
شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن هناك دراسة أجريت في مركز البحوث الاجتماعية عام 2019، على عينة من المطلقين والمطلقات في مدة من سنة إلى خمس سنوات، كشفت عن أن 44% من حالات الزواج في مصر جرت من خلال تعارف الزوجين على بعضهما عن طريق الأهل.

وأضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديمها ببرنامج "راجل و2 ستات" المذاع على فضائية "ON E"، أن الدراسة أظهرت أن 24% من الأزواج تعارفوا من خلال العمل، و18% تعارفوا عن طريق الجيران، و14% تعارفوا عن طريق الأصدقاء.

وأشارت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إلى أن هناك 80% من العينة ذكروا أن المعيار الرئيسي في الاختيار هو الأخلاق والعائلة والنسب.

وأوضحت أن هناك أيضا 13% قالوا إن الحب هو المعيار الرئيسى، و32% منهم عاشوا فترة خطوبة 6 أشهر فقط وليس أكثر.

وأكدت الإعلامية شريهان أبو الحسن، أن 50% من الزيجات في مصر تستمر فيها فترة الخطوبة أقل من سنة سواء كان عن حب أو صالونات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حب وسلام.. حكاية فرنسية أشهرت إسلامها وتزوجت من نوبي على أرض أسوان.. شاهد

عيد ميلاد شريهان .. عاشت مثل مارلين مونرو وأصيبت بالشلل مرتين

هل تعود شريهان إلى التمثيل والاستعراض بعد سنوات من الغياب.. مصدر يجيب

الرجل في مرمى النيران.. مين سبب النكد بالبيت الرجل أم الست؟

شيريهان أبو الحسن: النجاح فى الحياة إيجاد الحب الحقيقى

فترة الخطوبة 6 شهور ولا سنة أفضل؟.. تعرف على آراء غريبة للفتيات

ترشيحاتنا

فتاة جديدة تتهم عمرو وردة بالتحرش بها.. صور

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم