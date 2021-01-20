في اجتماع المجلس التنفيذي.. تخصيص كابينة مجانًا للأقزام بكبائن ستانلي بالإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية ، علي تخصيص كابينة بشاطيء ستانلي بالمجان للأقزام بالإسكندرية، وذلك بعد وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالأقزام، وتوجيه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة.





وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في ضوء توفير حزمة من الخدمات لأبنائنا من الأقزام، لافتًا إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية، وتم الوقوف علي التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.





وأكد الشريف أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.





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جاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





في سياق متصل، أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية اليوم، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم" السيدات ب" والذي يشمل علي ٨٠ سريرا وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا ، و كذا قسم الإدمان بعد إضافه ٥٠ سريرا له.





وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة ( قسم السيدات ب، و قسم الرجال، و قسم الإدمان) التى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، و اثنت نائب المحافظ على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث إن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ و مرسى مطروح.





وأكدت عازر على أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والاطقم الطبية ، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم. كما اشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم و نموذج يحتذى به.