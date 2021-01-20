في اجتماع المجلس التنفيذي.. تخصيص كابينة مجانًا للأقزام بكبائن ستانلي بالإسكندرية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، علي تخصيص كابينة بشاطيء ستانلي بالمجان للأقزام بالإسكندرية، وذلك بعد وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بالأقزام، وتوجيه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة.
وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في ضوء توفير حزمة من الخدمات لأبنائنا من الأقزام، لافتًا إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية، وتم الوقوف علي التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.
وأكد الشريف أن المحافظة تعمل علي تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.
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جاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
في سياق متصل، أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية اليوم، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم" السيدات ب" والذي يشمل علي ٨٠ سريرا وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا ، و كذا قسم الإدمان بعد إضافه ٥٠ سريرا له.
وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة ( قسم السيدات ب، و قسم الرجال، و قسم الإدمان) التى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، و اثنت نائب المحافظ على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث إن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ و مرسى مطروح.
وأكدت عازر على أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والاطقم الطبية ، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم. كما اشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم و نموذج يحتذى به.