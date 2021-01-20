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أخبار العالم

مقتل شرطيين سعوديين بالرصاص.. تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:01 م
الشرطة السعودية -
الشرطة السعودية - ارشيفي
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محمود نوفل
 
اعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن مقتل اثنين من رجال الشرطة السعودية  بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض. 

وافاد الكريديس بأنه عند الساعة (00 : 02) صباح يوم الثلاثاء، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغًا عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافات عائلية بينهما، تعرضت قوات الأمن لطلقات نارية.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض الي ان الجاني بادر بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجز واثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة.


وأضاف : وبمتابعة الجاني تم رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرقي منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري في قدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

وأوضح أن تم ايقاف الجاني وأحالته الي  النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. 
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