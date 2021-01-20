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أخبار العالم

لن نفشل أبدا.. أول تعليق لـ بايدن بعد أدائه القسم خلفا لترامب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:09 م
بايدن لحظة أدءاه
بايدن لحظة أدءاه القسم
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محمد علي
بعد أدائه يمين القسم رئيسًا لأمريكا رقم 46، أكد جو بايدن، أن فيروس كورونا قضى على أرواح آلاف الأمريكيين "أكثر مما فقدنا من أرواح خلال الحرب العالمية الثانية".

قال بايدن الذي حلف القسم قبل قليل "يمكننا أن نوحد أمريكا ونجعلها قوية من جديد"، مشددًا على "الوحدة يمكنها أن تصحح الأخطاء".

وذكر بايدن "سنتصدى للغضب والتطرف بالوحدة، لأننا نريد العمل على توحيد أمتنا وشعبنا".

وأضاف بايدن : الاختلاف لا يجب أن يكون بداية للتحارب والتناحر ويجب أن نحترم قيم بعضنا،  إذا عملنا معا سنؤكد أننا لن نخذل أمريكا لذلك دعونا نبدأ بهمّة جديدة".

وشدد بايدن على إن الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، لأن الوحدة هي الطريق للمضي قدما ولن نفشل أبدًا"، مشيرًا إلى أن الخلافات يجب أن لا تقود إلى حرب شاملة".

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