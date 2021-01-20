بابا الفاتيكان يبعث برسالة لرئيس أمريكا الجديد

افتتح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، رسالته إلى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن ، بعد تأدية اليمين الدستوري ، قائلا : "بمناسبة تنصيبك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية؛ أطيب التمنيات الطيبة ، وتأكيداتي أن يمنحك الله الحكمة والقوة في ممارسة منصبك الرفيع".





وبحسب "فاتيكان نيوز"، أعرب البابا فرانسيس ، عن أمله في أنه: "تحت قيادتكم، قد يستمر الشعب الأمريكي في استمداد قوته من القيم السياسية والأخلاقية والدينية السامية التي ألهمت الأمة منذ تأسيسها"، حيث تحتفل الولايات المتحدة بمرور 244 عامًا على الديمقراطية منذ تأسيسها عام 1776.





وكتب البابا فرانسيس في رسالته:"في الوقت الذي تستدعي فيه الأزمات الخطيرة التي تواجه عائلتنا البشرية استجابات بعيدة النظر وموحدة، أدعو الله أن تسترشد قراراتكم بالحرص على بناء مجتمع يتسم بالعدالة الحقيقية والحرية، إلى جانب الاحترام الدائم لحقوق وكرامة كل شخص، ولا سيما الفقراء والضعفاء ومن لا صوت لهم".



