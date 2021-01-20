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رسالة ترامب لـ بايدن.. محلل سياسي: فحواها غامض.. والتكهنات حولها مضحكة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:23 م
بايدن
بايدن
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البهي عمرو
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، ترك رسالة لـ الرئيس الحالى جو بايدن، ولكن لا أحد يعلم ما بداخلها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك بعض التعليقات الفكاهية عن رسالة ترامب لـ بايدن قبل مغادرة البت الأبيض، منها "يا جو بايدن أنا اللى كسبت".

ولفت إلى أن خطابات الرئيس بايدن "انشائية" واعترف بالانقسام داخل البيت الأبيض، وأن التنصيب اليوم كان باهتًا.

وأشار إلى أن ترامب يجهز لـ عمل حزب سياسي، وأن هناك كتلة كبيرة ستكون خلفه، ولكن الرئيس السابق لم يعلن اليوم خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لآن الإعلام عازف عن تغطية أخباره.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تفاصيل جديدة عن ما سيقوم به ترامب.
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