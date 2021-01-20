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عضو بالحزب الديمقراطي الامربكى يهاجم ترامب على الهواء

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:53 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي  الأمريكي "مهدي عفيفي"، أن هناك 17 قرارا سيقوم الرئيس الأمريكي بايدن بالتوقيع عليها اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن القرارات التى سيتخذها بايدن ستدعم الصناعات الصغيرة و المواطن الأمريكي.

ولفت، إلى أن ترامب شخص معتوه، و تصرفاته أدانت أمريكا، موضحًا أن قرارات ترامب فى الفترة الماضية تسببت فى مشكلات كثيرة.

وأوضح أن إدارة بايدن تضم شخصيات متخصصة ، وسيتم تغيير ماحدث فى الـ 4 سنوات الماضية.

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