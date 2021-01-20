عضو بالحزب الديمقراطي الامربكى يهاجم ترامب على الهواء

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، أن هناك 17 قرارا سيقوم الرئيس الأمريكي بايدن بالتوقيع عليها اليوم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن القرارات التى سيتخذها بايدن ستدعم الصناعات الصغيرة و المواطن الأمريكي.





ولفت، إلى أن ترامب شخص معتوه، و تصرفاته أدانت أمريكا، موضحًا أن قرارات ترامب فى الفترة الماضية تسببت فى مشكلات كثيرة.





وأوضح أن إدارة بايدن تضم شخصيات متخصصة ، وسيتم تغيير ماحدث فى الـ 4 سنوات الماضية.



