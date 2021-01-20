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أخبار العالم

أمير قطر يغرد بالإنجليزية لتهنئة جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:07 م
أمير قطر
أمير قطر
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شيماء مصطفى
وجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء؛ بعد تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقال الأمير تميم في تغريدة باللغة الإنجليزية نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "مبروك للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا.. أتمنى لكما دوام التوفيق والنجاح".

وأضاف: "أتطلع إلى حدوث تقدم بين قطر والولايات المتحدة.. وعلاقات ودية نصل إلى آفاق جديدة".

وأدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

كما أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل التنصيب أمام مبنى الكونجرس.

وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن. 

وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.

وأقيم حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
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