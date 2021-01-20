شوربة الكرنب لإنقاص الوزن.. وأبرز مكوناتها

تعتبر شوربة الكرنب لانقاص الوزن، من أكثر الوصفات فائدة لما يحتوي الكرنب من فوائد، ومن أهمها أن شوربة الكرنب لإنقاص الوزن طاردًة للسموم الأمر الذي يسهم بشكل كبير في فقدان اون بفاعلية.
ويحتوي شوربة الكرنب لإنقاص الوزن على نسبة عالية من فيتامين ( أ ) والذي يعد مهم جدًا للنظر وأقوي مضاد أكسدة، ويساعد الجسم في التخلص من الدهون العنيدة، الامر الذي يشكل ازمة كبيرة لكل من يتبع حمية غذائية.
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وأفاد العديد من الباحثين في معهد للقلب في إنجلترا، بأن استخدام شوربة الكرنب لإنقاص الوزن، قد تكون مناسبة أيضًا لمرضى القلب الذين يعانون من الوزن الزائد و يريدون فقدان الوزن، الأمر الذي ساهم في تعزيز صحة القلب لديهم، وجهاز المناعة أيضًا.
ويفضل عند تناول شوربة الكرنب لإنقاص الوزن مع الليمون، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي الذي من شأنه أن يعلي من نسبة الحرق، وتتكون شوربة الكرنب لإنقاص الوزن من :
3 ثمرات من الكرات
بصلة مفرومة
ثمرة كرنب أحمر شرائح
ملعقة زيت زيتون
1/4 ك مشروم
2 فص ثوم
2 عود كرفس
2 ملعقة كزبرة مفرومة
1/2 ملعقة هريسة مفرومة.
ويتم تقطيع الخضار الذي يحتويه شوربة الكرنب لإنقاص الوزن، قطع صغيرة وتوضع كل المقادير مع بعضها فى لتر ماء على النار، و تترك حتى تنضج، ويمكن تناولها كما هى أو تضرب فى الخلاط قبل التقديم، و تؤخذ كوجبة غداء و عشاء لمدة أسبوع.