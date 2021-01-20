شوربة الكرنب لإنقاص الوزن.. وأبرز مكوناتها

ويحتوي

لإنقاص الوزن على نسبة عالية من فيتامين ( أ ) والذي يعد مهم جدًا للنظر وأقوي مضاد أكسدة، ويساعد الجسم في التخلص من الدهون العنيدة، الامر الذي يشكل ازمة كبيرة لكل من يتبع حمية غذائية.