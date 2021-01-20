أشرف صبحي مشجع بدرجة وزير فى لقاء مصر والاتحاد الروسي

بعيد عن البروتوكول والاعراف السياسية، ظهر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مقصورة الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي مشجع درجة ثالثة لمساندة فراعنة اليد امام الاتحاد الروسي.

وتفاعل وزير الرياضة مع كل هدف لكوماندوز اليد ورصدت العدسات تشجيع وزير الرياضة لمنتخب اليد وفرحته بالفوز على الاتحاد الروسي.





وحسم منتخب مصر لكرة اليد مواجهة نظيره الاتحاد الروسي بالفوز بنتيجة 28 /23 بالجولة الأولى في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم، التي اقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتضم المجموعة الرابعة بجانب المنتخبين السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.





وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث اللقاء، بقيادة أحمد الأحمر، وحارس مرمى المنتخب محمد الطيار، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.





بهذا الفوز رفع كوماندوز اليد رصيدهم الى اربع نقاط بعد التاهل للدور الرئيسي برصيد نقتطين.





وصعدت مصر إلى الدور الرئيسي لمونديال اليد بعد الفوز على منتخبي تشيلي ومقدونيا وخسارة واحدة من منتخب السويد، وبلغ إجمالى عدد الأهداف التى أحرزتها فى الدور التمهيدى 96 هدفًا، وتلقت شباك الفراعنة 72 هدفًا فى المباريات الثلاثة، واستطاعت حراسة مرمي المنتخب المصري التصدي لعدد 43 تسديدة من إجمالى 106 تسديدة، ويعد اللاعب محمد سند هداف المنتخب بإحرازه عدد 19 هدفًا من 19 تصويبة بنسبة نجاح 89%.





وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.