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برلمان

مجلس النواب يواصل انعقاده التاريخي لتقييم الحكومة.. 8 وزراء أمام البرلمان الأسبوع المقبل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:56 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
‏يواصل مجلس النواب انعقاده التاريخي باستدعاء 8 وزراء في جلسات الأسبوع المقبل من الاحد من ٢٤ يناير حتى ٢٧ يناير حيث يواصل الوزراء عرض الموقف التنفيذي لبرامجهم. 

ويلقي د محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة يوم الاحد المقبل كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي السيد القصير.
 
ويعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الإثنين ‏حيث يلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما تلقي  وزيرة الدولة للهجره وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 

ويعقد مجلس النواب جلسته يوم الثلاثاء حيث يستمع المجلس لبيان وزير الخارجية سامح شكري عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وبيان‏وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة 

ويعقد البرلمان أيضا جلسته يوم الأربعاء للاستماع الي بيان وزيرة الثقافة د ايناس عبد الدايم عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة ويحضر في ذات الجلسة وزيرة البيئة د ياسمين فؤاد لإلقاء بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
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